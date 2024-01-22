«النقل» تكشف أهمية خط الرورو بين مصر وإيطاليا: يساهم في نقل البضائع بسهولة  

ذكرت وزارة النقل، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والإيطالي لتمكين نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين إيطاليا وجمهورية مصر العربية من خلال خط رورو، أنّ التوقيع أمر مهم لوزارة النقل وجميع الوزارات الأخرى التي شاركت في تحقيق هذا النجاح وتحقيق الحلم على أرض الواقع.

تسيير خط الرور بين مصر وإيطاليا

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنّ التوقيع جاء بعد ماراثون طويل استمر 4 سنوات، حيث وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 بتسيير خط الرور بين مصر وإيطاليا، وصدّق مجلس الوزارء في 2/11/2019 على ضرورة نهو الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، وجرى المضي قدما للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وكافة الجهات الأخرى، وتكوين لجنة من الخبراء وتم المتابعة المستمرة لعمل اللجنة حتى تحقق النجاح للمشروع الذي ارتكز على «التعاون المينائي – المشغل والسفينة التعاون الجمركي – النقل البري والشاحنات البضائع المنقولة على الخط» وتسارع عمل اللجنة.

خدمة تجارة مصر الخارجية

ونوهت الوزارة بأنّ الخط يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، خاصة وأنّه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أنّ إيطاليا من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر المواني المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا ودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته المواني المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية.