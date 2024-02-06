بشرى سارة للراغبين في الشراء.. توقعات بتراجع أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار

توقعت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية تراجع أسعار السيارات بعد انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، وفقدانه جزءًا كبيرًا من قيمته أمام الجنيه المصري.

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، إن هناك حالة من الترقب بين المواطنين لمعرفة أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار، ومعظم السيارات الموجودة في المعارض جرى شرائها من الموزعين، قبل انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

انتعاشة في مبيعات السيارات

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي عندما يسعر الصرف، بينما لا يمكن تحديد قيمة التراجع في الوقت الحالي حتى تستقر الأوضاع، متوقعا حدوث انتعاشه في المبيعات بعد حدوث تراجع في الأسعار.

ترقب لشراء السيارات

وأشار إلى أن التجار في حالة ترقب في الوقت الحالي لحين استقرار الأسعار لشراء سيارات جديدة بعد ثبات الأسعار ليحدث نوع من التوازن، كما أن التاجر أو الموزع لا يدفع ثمن السيارة بالدولار للوكيل، لكن الوكيل هو الذي يستورد بالدولار، ومن يحدد أسعار السيارات في مصر.