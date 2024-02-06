سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا مقابل الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، إذ استقر عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وترصد «الوطن» أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم عند 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع، وفقًا لبنك قناة السويس.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع وفقًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع وفقًا لبنك فيصل الإسلامي.