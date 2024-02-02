«شعبة السيارات»: رفع نسبة المكون المحلي خطوة لتصنيع سيارة مصرية بالكامل

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن الحل الأمثل لتوطين صناعة السيارات الذي ترغب الدولة في تنفيذه، رفع نسبة المكون المحلي حتى يتراوح ما بين 50 و60%، بحيث يمكن تصنيع سيارة مصرية خالصة، إضافة للاستفادة من الخبرات الخاصة بالشركات الأجنبية، كخطوة أولية لتوطين صناعة السيارات محليا.

توطين صناعة السيارات

أضاف «زيتون»، لـ«الوطن»، أنه في إطار حرص الدولة المصرية على توطين صناعة السيارات، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتشكيل هيئة من شأنها توطين صناعة السيارات، ضمت كلا من رئيس رابطة الصناعات المغذية بجنوب إفريقيا والعضو المنتدب لشركة عالمية، وعددا من الوكلاء التابعين لشركات العالمية.

أوضح عضو الشعبة العامة للسيارات، أن رئيس الوزراء قام خلال الفترة القليلة الماضية بعدد من الجولات التفقدية للمناطق الاقتصادية في شرق وغرب بورسعيد، والمنطقة الصناعية في العين السخنة، بخلاف توقيع برتوكولات مع الدول للمساعدة على صناعة السيارات المصرية.

أكد أن استراتيجية تصنيع السيارات تأتي في مقدمة الجهود التي تقوم بها الدولة في ملف توطين صناعة السيارات، والتي بمقتضاها نتحول إلى التصنيع بدلا من التجميع، من خلال إنشاء المصانع ولرفع نسبة المكون المحلي مقابل الحوافز التي تقدمها الدولة، والمتمثلة في الإعفاءات الضريبية وإعفاءات الجمارك ولتوفير الأراضي بالمناطق اللوجستية وبأسعار مخفضة.