منسق ملتقى المصريين بالكويت: نناشد باستمرار مبادرة «السيارات» بشكل دائم

وجه هاني كمال، منسق عام ملتقى المصريين في الكويت، الشكر للدولة المصرية ووزارة الهجرة، على مد مبادرة سيارات المصريين بالخارج لـ 3 أشهر إضافية.

وأضاف «كمال»، في مداخلة عبر «زووم»، ببرنامج «كل الزوايا»، تقديم الإعلامية سارة حازم، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، أنَّ المصريين في الخارج لعقود كانوا يأملون في النزول بسياراتهم من الخليج دون جمارك، والمبادرة التي طرحتها الدولة المصرية «استفيد وفيد بلدك»، تفيد «البلد والمواطن».

وأكد أن قرار مد الاستفادة بالمبادرة مبشر، فالبعض لم يكن جاهزا للتقديم في المبادرة، لأسباب متعددة، ومد الاستفادة بـ المبادرة لـ 3 أشهر إضافية فتح الباب مرة أخرى أمام المصريين بالخارج للاستفادة من المبادرة.

ولفت إلى أنه بعد فترة كورونا كان هناك تأخير في استيراد السيارات لدول الخليج، ومن الممكن أن تقدم على شراء سيارة ويتم تسليمك السيارة بعد 3 شهور، ولذلك كان مد المبادرة قرار جيد ويخدم المصريين في الخارج، منوها أن المصريين في الخارج يأملون أن تستمر المبادرة ولا تقيد بموعد حتى يستفيد الجميع.

وعن الإقبال على المبادرة، قال: «عندما تم طرح المبادرة، كان هناك معترضين في البداية، على سبيل المثال كان 4 من أصدقائي لا يريدون الاشتراك في المبادرة في البداية، والآن كلهم حجزوا سيارات، وهذا دليل على الإقبال الكبير».