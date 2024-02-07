ظهور علامة تدل على قرب يوم القيامة.. «بتحصل كل يوم»

يشتكي الكثير من الأفراد في السنوات القليلة الماضية من مرور الوقت بسرعة البرق، وعدم كفاية ساعات اليوم للقيام بالمهام اللازمة، ما جعل عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي يدونون هذا الشعور، ويتسائلون بصيغ عدة: لماذا يمر الوقت سريًعا؟.. وأين ذهبت بركة الأيام التي كانت تتحدث عنها الأجيال السابقة.

وللإجابة على هذا التساؤل، أكد عالم الأزهر الشريف، الشيخ عبد الحميد عمر في تصريح تلفزيوني، أن شعور الناس بمرور الأسبوع كأنه يوم ومرور السنة كأنها شهر علامة من علامات يوم القيامة، مشيرًا إلى الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة».

مرور الوقت بسرعة

وأضاف عالم الأزهر، أن الشعور بمرور الوقت سريعًا يستدعي من الإنسان ترتيب أوراقه، ومراجعة أمور حياته، ويفيق من غفلته من خلال القيام بالأعمال الصالحة، والبعد عن الذنوب والمعاصي، مؤكدًا أن الحياة التي نعيشها هي الحياة الدنيا، أما الحياة الحقيقة هي حياة الآخرة.

بدوره أكد الدكتور محمد أبو السعود، إمام بالأزهر الشريف في حديثه لـ «الوطن»، أن علامات يوم القيامة الصغرى حدثت جميعها، إذ ثبت في كتاب الله والسنة النبوية أن هناك علامات تسبق قيام الساعة، منها ما ظهر وانقضى، كبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموته، وانشقاق القمر، والاستغناء عن الصدقة، وكثرة الهرج والمرج، وظهور الفتن.

علامات يوم القيامة الكبرى

وأضاف أن أبرز علامات يوم القيامة الكبرى ظهور دخان يملأ الأرض كلها وطلوع الشمس من مغربها، وظهور يأجوج ومأجوج، مشيرًا إلى قول حذيفة بن أسيد الغفاري: اطلع رسول الله (ﷺ) علينا، ونحن نتذاكر فقال: «ما تذكرون؟» قلنا: نذكر الساعة، قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، و3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم».