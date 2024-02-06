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افتتاح وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
04:26 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
افتتاح وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني بالغربية

افتتاح وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني بالغربية

افتتح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، مقر وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني بديوان المديرية، بحضور  أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، ومحمد توفيق، رئيس الوحدة بالغربية، والتي تأتي بناء على القرار الوزاري رقم 28 في 25 فبراير 2021، المادة السادسة التي تتضمن التنسيق مع جميع المحافظين لإنشاء فروع وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني بجميع المديريات.

ضمان جودة التعليم 

وأكد وكيل الوزارة أن وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني تختص بوضع خطة لتحسين وضمان جودة التعليم الفني بجميع مستوياته ونوعياته وفقا لاستراتيجية الوزارة، ووضع نظام لمتابعة وتقييم أنشطة جودة التعليم الفني.

بناء قدرات العاملين

وأشار إلى أن الوحدة تعمل على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للعاملين بجودة التعليم الفني، والإشراف على تطبيق نظام الجودة بمدارس التعليم الفني من خلال وحدات تحسين وضمان الجودة على مستوى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الفنية.

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