السيسي: نحرص على تحسين التعليم وتنمية الإعلام والدراما وإصلاح الخطاب الديني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تحرص على تحسين التعليم وتنمية الإعلام والدراما المصرية بشكل قوي، ونحاول أن نطور ونصلح الخطاب الديني في إطار العنوان الكبير، وهو أن هذا الوجود خلقه ربنا، وما يحدث فيه من تطور ليس خارجا عن قدرته.

وأضاف «السيسي»، خلال لقاءه مع الصحافيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة: «القضية مش في الدين، لكن في فهمنا للدين وترجمتنا له، وهي اللي مخليانا نخبط في الحيط، وبالتالي لما نحسن في المدرسة والجامعة ويبقى في أنشطة وتعليم متطور يخلي العقل ينمى المعرفة والوعي مش عقل يتلقى وبس، عقل ياخد الكلام ويوزنه ويراجعه ويتعامل معه بموضوعية، ولو عرفنا نعمل ده مش هيبقى فيه خطر على مجتمعنا أو الأجيال القادمة».