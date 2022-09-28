تفاصيل خطة «التعليم» لـ«تحسين الثانوية العامة».. إعادة السنة شرط أساسي

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ الوزارة تدرس عودة نظام التحسين في الثانوية العامة استجابة للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدا أنّ ذلك مرتبط بتعديل تشريعي يجب أن يوافق عليه مجلس النواب.

تعديل تشريعي على قانون التعليم

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الوزارة ستتقدّم بتعديل تشريعي على قانون التعليم إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب، بعد تصديق الحكومة على التعديلات التي ستقدمها وزارة التربية والتعليم.

أوضح المصدر، أنّ أهم ما تتضمنه التعديلات التي ستتقدم بها الوزارة، هي «السماح للطالب الناجح في الثانوية العامة بإعادة السنة الدراسية»، في حين أنّ القانون الحالي يمنع ذلك، ولا يحق للطالب الناجح أن يعيد السنة في مادة أو كل المواد، طالما نجح فيها.

لا يحق للطالب الناجح أن يعيد السنة في مادة أو كل المواد

وأشار المصدر، إلى أنّ النص المقترح تعديله في قانون التعليم، سينص صراحة على «إعادة السنة الدراسية كاملة» في المواد التي نجح فيها، ومن المستبعد السماح للطالب بالتحسين في نفس العام الدراسي الذي نجح فيه.