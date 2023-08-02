وزير التعليم: نستهدف تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفد البنك الدولي؛ لبحث سبل التعاون ودعم المشروعات التي تستهدف تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.

تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والفعال مع البنك الدولي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، ومن بينها الارتقاء بجودة مرحلة رياض الأطفال، ووضع نظام مهارات التفكير العليا لتقييم أداء الطلاب والامتحانات، وتنمية قدرات المعلمين والموجهين ومديري ووكلاء المدارس، واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة تستهدف تحسين جودة حياة المتعلمين وأسرهم من خلال تأسيس بيئة تعلّم صحية وسعيدة تتيح خبرات تعليمية متنوعة تتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب، مضيفًا أن الوزارة حريصة على إعداد الإطار العام للمناهج بالتركيز على المفاهيم الأساسية والبعد عن الحشو.

أهمية تدريب المعلمين لتحقيق قيمة مضافة

كما أكد الوزير، أهمية تدريب المعلمين لتحقيق قيمة مضافة تنمي المعارف والقدرات في ضوء التحول الرقمي، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة للموارد والمقومات التي تستطيع من خلالها نقل الخبرات في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي للدول الأخرى.

وتناول الاجتماع التعاون الحالي بين البنك الدولي ووزارة التربية والتعليم، والعمل المشترك على تحسين بيئة التعليم في مصر.

حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم، الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وإيمان الرشيدي مديرة المشروع.

وحضر من البنك الدولي شريف حمدي من مقر البنك الدولي في القاهرة وأندرياس بلوم مدير قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وريانا محمد قائد برنامج التنمية البشرية في مصر، وأميرة كاظم قائد فريق العمل، ومحمد يحيى كبير أخصائي الإدارة المالية.

كما حضر من وزارة التعاون الدولي باسم سامي، وأمين السيد ممثلين عن الوزارة.