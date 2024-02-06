أمير الكويت يصل إلى مسقط في زيارة رسمية لمدة يومين

وصل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى العاصمة مسقط في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان تستغرق يومين.

وكان السُّلطان هيثم بن طارق في مقدّمة مستقبلي أمير الكويت لدى وصوله إلى المطار، وتفقد الزعيمان حرس الشرف قبل أن يتوجّهًا إلى قصر العلم لإجراء مراسم الاستقبال الرسمية.

وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها إلى يقوم بها أمير دولة الكويت إلى الخارج منذ تولي المسئولية وكانت الأولى الأسبوع الماضي إلى المملكة العربية السعودية.