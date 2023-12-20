رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة يقدم العزاء في أمير الكويت

كتب:

حبيبة فرج
09:45 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
منظمة تنمية المرأة

منظمة تنمية المرأة

تقدم المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الكويت قيادة وشعبا، في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

الشعب الكويتي

وأعرب المجلس الوزاري اليوم، عن بالغ تعازيه بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه وجموع الشعب الكويتي الصبر والسلوان.

التعاون الإسلامي

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء، بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي دعت له مصر، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء، بمنظمة التعاون الإسلامي ورئيسة المجلس القومي للمرأة.

اقرأ المزيد:

الطيب يهنئ الشيخ مشعل الصباح أمير دولة الكويت

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (فيديو)

أمير الكويت: نتعهد بالحفاظ على التزامات البلاد.. وسنعمل لصالح الوطن والمواطن

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت

وفد من «التنسيقية» يقدم واجب العزاء في وفاة أمير دولة الكويت
بقلم حبيبة فرج