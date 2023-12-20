المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة يقدم العزاء في أمير الكويت

تقدم المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الكويت قيادة وشعبا، في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

الشعب الكويتي

وأعرب المجلس الوزاري اليوم، عن بالغ تعازيه بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه وجموع الشعب الكويتي الصبر والسلوان.

التعاون الإسلامي

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء، بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي دعت له مصر، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء، بمنظمة التعاون الإسلامي ورئيسة المجلس القومي للمرأة.