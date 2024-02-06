مراسل «إكسترا نيوز»: النسخة الحالية من معرض الكتاب تخطت كل الأرقام السابقة

قال أحمد نبيل، مراسل إكسترا نيوز، إنه في الساعات الأخيرة من معرض الكتاب من يومه الأخير في نسخته الـ55 يتوافد عليه الزائرون المصريون وغيرهم من الجنسيات الأخرى، ويتوافد الزائرون في أروقة وجنبات المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس لتحقيق المزيد من الأرقام الاستثنائية، موضحًا أن هذه النسخة من المعرض كسرت كل أرقام النسخ القديمة من المعرض.

بيان وزارة الثقافة عن عدد الزوار

وأضاف نبيل، خلال مراسلته للقناة، أنه وفقًا لبيانات وزارة الثقافة تخطى عدد الزوار المصريين وغيرهم الـ4 ملايين زائر، مؤكدًا أنه في نهاية اليوم سيكون هناك بيان صادر من الوزارة بعدد الزائرين بشكل كامل.

مقارنة النسخة الحالية من المعرض بغيرها

واستكمل: «تخطت هذه النسخة كل الأرقام القياسية السابقة، إذا ما تمت مقارنتها بالأرقام التي سجلها معرض الكتاب، وتحديدًا منذ افتتاح المعرض عام 1969، مشيرًا إلى أنه مع الأعداد التي تم تسجيلها سيتخطى عدد الزوار لهذه النسخة الرقم القياسي للنسخ الماضية».