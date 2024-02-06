وزارة الرياضة تشارك في معرض الكتاب بقافلة «الشباب والمناخ»

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات قافلة الشباب والمناخ للتوعية البيئية والتغيرات المناخية، التي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، ضمن جولاتها بالمحافظات، وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة SRS في ضوء الحد من مسببات التغيرات المناخية.

الأنشطة المقدمة للأسر والنشء

وتفقد وزير الشباب والرياضة جناح قافلة الشباب والمناخ داخل معرض القاهرة الدولي الكتاب، وتعرف على الأنشطة المقدمة للأسر والنشء وكيفية تقديم الخدمات الخاصة بالتوعية البيئة والتغييرات المناخية طوال فترة المعرض من خلال الألعاب والندوات، وتم عرض إحصائيات لزوار الجناح بشكل يومي، حيث وصل عدد المستفيدين خلال اليوم الواحد إلى ما يقرب من 4500 مستفيد.

أهمية الحفاظ على البيئة

وأكد الدكتور أشرف صبحي على نهج الوزارة لتوعية النشء والشباب بالتغيرات المناخية المتلاحقة، وأهمية الحفاظ على البيئة من خلال حزمة من المشروعات والبرامج المختلفة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتغيرات المناخية والتحول للأخضر، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن قافلة الشباب والمناخ تُعد أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون من منظمة اليونيسيف للتوعية بالتغيرات المناخية.

حقوق الأطفال في العدالة المناخية

واستكملت قافلة الشباب والمناخ أنشطتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، حيث تناول اليوم الثالث عشر من المعرض ورشة عمل حول تعريف التغيرات المناخية، وحقوق الأطفال في العدالة المناخية، وزراعة الأسطح، وأفلام بيئية، وألعاب «من سيربح على الكربون»، وإنشاء بيت صديق للبيئة.

التثقيف البيئي والعمل المناخي

وتأتي قافلة الشباب والمناخ تنفيذاً لرؤية الحكومة المصرية بأجندة مناخية فعالة، وتلعب دورا بالتصدي لتصورات الجمهور ووعيه واستعداده للعمل، بهدف النهوض بالتثقيف البيئي والعمل المناخي من خلال كرفان التوعية البيئية، والذي يجوب محافظات الجمهورية كمبادرة وطنية تسعى لتمكين النشء والشباب للتفاعل مع قضايا تغير المناخ، ويستهدف توعية وتحفيز الشباب وتمكينهم من التفاعل الإيجابي مع قضايا البيئة والمناخ والنهوض بالثقافة البيئية والعمل المناخي للأجيال القادمة.