«صحتك تاجك».. «القومي للبحوث» يشارك في معرض الكتاب بندوات توعوية للأطفال

نظم قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية وبالتعاون مع إدارة النشر والإعلام بالمركز القومي للبحوث، وبالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، ندوة تفاعلية للتوعية والتثقيف الغذائي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية، إلى جانب عقد ندوة تثقيفية أخرى بعنوان «الأمراض المرتبطة بالغذاء وكيفية التغلب عليها» وذلك يوم الإثنين الموافق 5 فبراير.

صحة الأطفال

تناولت ندوة يوم الأربعاء 31 يناير موضوع التوعية والتثقيف، حيث شارك كل من الدكتورة ضحى عبده محمد بموضوع عن كيفية حساب مؤشر كتلة الجسم وعلاقته بصحة الأطفال، والدكتورة هاجر فريد حامد البكري بموضوع عن الحقائق التغذوية والدكتورة أسماء عبدالمحسن رمضان بموضوع عن الكائنات الدقيقة في حياتنا وغذائنا.

كما تناولت ندوة يوم الإثنين 5 فبراير موضوع الأمراض المرتبطة بالغذاء وكيفية التغلب عليها، بمشاركة ضحى عبده محمد التي تولت التعريف بحساسية الجلوتين وكيفية التعايش معها.

وأوضحت الدكتورة ضحى عبده أنَّ حساسية الغذاء هي نشاط لجهاز المناعة بشكل غير طبيعي نحو أحد أنواع الأغذية مثل المكسرات أو الفول السوداني أو البيض أو اللبن أو المحار أو الجمبري أو القمح ومنتجاته مما يؤدى لحدوث تورم في الفم وحكه في الجلد وحدوث مغص وقيء، وعلاجها الامتناع عن تناول الطعام الذي يؤدي لهذه الحساسية والعرض على الطبيب المتخصص لتحديد الدواء.

السمنة والانيميا

وشاركت الدكتورة سوزان فؤاد سليمان بموضوع عن السمنة والأنيميا لدى الأطفال، وجرى التعريف بأنيميا نقص الحديد وكيفية علاجها، كذلك التعريف بالسمنة ومقياسها في الأطفال وأضرارها الصحية على الأطفال ودور التغذية الصحيحة في الحد منها و شاركت الدكتورة شيماء السيد محمد بموضوع عن الوجبات السريعة وآثارها الصحية.

كما تحدثت عن أضرار الوجبات السريعة، وجرى تعريف الأطفال بالوجبات السريعة وأضرارها على صحه الإنسان، إذ تودي إلى ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين والإصابة بالسكري وأهميه تناول الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة لصحة الأطفال.