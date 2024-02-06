الخارجية الأمريكية: بلينكن أكد تقديره لدور مصر القيادي بشأن غزة

قال ماثيو ميلر، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة، لمناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحالة التوتر التي يعيشها الشرق الأوسط.

تسهل تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأعرب بلينكن عن تقديره للدور القيادي لمصر في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، مؤكدًا رفض الولايات المتحدة لأي نزوح قسري للفلسطينيين من غزة والالتزام بإقامة دولة فلسطينية توفر السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

الرئيس السيسي وبلينكن يناقشان الأهداف المشتركة

كما ناقش الرئيس السيسي وبلينكن الأهداف المشتركة لاستقرار وازدهار الإقليميين، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.