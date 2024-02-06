وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالإسراء والمعراج: ذكرى نستلهم منها قيم العطاء

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وقال وزير الداخلية في البرقية: «بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم، أتشرف وهيئة الشرطة في ذكرى الإسراء المعراج أن أبعث لكم بأسمى آيات التهنئة، داعيا المولى عز وجل أن يكلل مسيرة سيادتكم الوطنية بالتوفيق والسداد».

وتابع: «هذه المناسبة الغراء التي تجسدُ رحمة المولى عز وجل لخاتم الأنبياء وتجلت فيها الصلة بين الأرض والسماء، وأكدت على الوسطية والتسامح والاعتدال في الدين الإسلامي لهداية البشرية جمعاء، تبقى لنفوسنا بؤرة إشعاع وشعلة نور لا تنطفئ، نستلهم منها قيم العزم والإصرار والقدرة على العمل الجاد والمخلص مهما كانت الظروف والصعاب، حفظكم الله سيادة الرئيس وحفظ مصر بكم وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنّه نعم المولى ونعم النصير».

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جاء بها: «يُسعدنى أن أبعث لكم بصادق التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، راجيا من المولى عز وجل كل التوفيق والسداد».

كما بعث اللواء محمود توفيق برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها: «يُسعدني أن أبعث لكم بصادق التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، راجيا من المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة عليكم بموفور الصحة والتوفيق».

وبعث الوزير برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة أن نُعرب لكم عن خالص الأمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، إن معجزة الإسراء والمعراج جاءت تفتح أبواب السماء بالرحمة وتقدم درسا عظيما في تمييز الحق عن الباطل».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة أن نُعرب لفضيلتكم ومؤسسة الأزهر الشريف عن خالص تهنئتنا القلبية بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، التي اختص بها المولى عز وجل رسوله الكريم، ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة ندعو الله العلي القدير أن يُبارك جهودكم المتواصلة في نشر قيم الدين السمحة، وليظل أزهرنا الشريف منارة للهدى والاستنارة ومقصدا للسائلين عن صحيح الدين، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وعزة ورخاء، وكل عام وفضيلتكم بخير».

وبعث اللواء محمود توفيق برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبرقية مماثلة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، للتهنئة بالمناسبة ذاتها.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.