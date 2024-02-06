«الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

تهنئة رئيس الشيوخ

وقال عبدالرازق في برقيته: «يطيب لي باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إليكم والشعب المصري بأسمى آيات التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مسرى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومعراجه إلى السماوات العلى، تلك الذكرى التي ننهل من دروسها مزيد الثقة فيما عند رب العالمين جلّت قدرته، فندعوه أن يحرر أقصانا المحتل وأن يحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين».

وتابع رئيس الشيوخ: «وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة، لنؤكد تأييدنا الكامل لكل ما تتبنوه من سياسات وما تتخذونه من قرارات وإجراءات لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استعادة أرضه المحتلة ووطنه المغتصب، فكنتم خير سند ودعم لهم مدافعا عن حقوقهم وحرياتهم، ندعو الله عز وجل أن يرعاكم ويسدد خطاكم، ويُمكّن لبلادنا سُبل التقدم والازدهار، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنتم بخير».