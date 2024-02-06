إزالة 137 حالة تعد ضمن الموجة الـ22 في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ22 لإزالة التعديات في أسبوعها الثاني، منذ انطلاقها السبت قبل الماضي وحتى اليوم.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأكد محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الحملات تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 137 حالة تعد على الأراضي الزراعية

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وصل إلى 137 حالة تعد عبارة عن 87 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 50 حالة تعد على أرض زراعية خاصة، وذلك في الفترة من 27 يناير الماضي وحتى اليوم الثلاثاء.

الموجة الـ 22 لإزالة التعديات في بني سويف

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل، وبدأت بالمرحلة الأولى التي تنتهي في 16 فبراير الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.