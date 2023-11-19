استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالعامرية في الإسكندرية

أكد السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، أن الإدارات المعنية بالحي تقوم بتنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية وحتى لا يتأثر الإنتاج الزراعي في مصر بسبب التعديات ومخالفات البناء عليها.

تنفيذ وقف أعمال وإزالة

وأشار «موسى»، لـ«الوطن» إلى أن حي العامرية أول وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية والمتابعة الفنية لمكتب رئيس الحي ووحدة التدخل السريع وجميع الإدارات المعنية بتنفيذ حملة إزالة لأعمال بناء مخالف بقطاع النهضة أسفرت عن:

- إزالة أسوار وحوائط على مساحة نحو 50 مترا بقرية فنجري 5.

- إزالة أسوار وحوائط على مساحة نحو 400 متر بقرية الهاويس طريق الحراريات.

- إيقاف أعمال والتحفظ على بامب خلاطة بقرية الهاويس الحراريات تعمل في صب أرضيات داخل سور دون ترخيص.

فرض الانضباط

وأوضح السيد موسى إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الدورية لفرض الانضباط بنطاق الحي، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة ومنع أي مخالفات في مهدها بوقفها وإزالتها.