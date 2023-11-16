تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، برئاسة عبداللاه خبير، رئيس المركز، جهود الوحدات المحلية للقرى التابعة للمركز، في تنفيذ حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة، وفقًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وتمكنت حملة بقيادة حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبو مناع غرب، من التصدي لعدد من حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، عبارة عن أعمدة خرسانية وحوائط بالبلوك والأسمنت.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية في محافظة قنا، أنه تم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة حيال المخالفين، مشددًا على المتابعة الدورية والتصدي للمخالفين، والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف.

إزالة تعديات على الأراضي

وأشار إلى أنّ تلك الحملات تأتى في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل في ذلك الملف دون تهاون أو تقصير حفاظًا على الرقعة الزراعية.