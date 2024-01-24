بني سويف تستعد لبدء تنفيذ الموجة الــ22 من حملات إزالة التعديات

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اصطفاف المعدات أمام الديوان العام، في إطار التجهيز والإعداد لبدء الموجة الـ22 لحملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.

جاء ذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، و اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، وهاني الجويلي رئيس المدينة.

جاهزية المعدات

وأكد المحافظ على أهمية جاهزية المعدات ومراجعة صيانتها للعمل بالكفاءة المطلوبة، والتي تشمل قلابات ولوادر وسيارت كهرباء، وغيرها من المعدات التي سوف تشارك في تنفيذ قرارات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 22 من حملات إزالة التعديات، والمقرر انطلاقها بداية الأسبوع المقبل، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

الاستعداد الجيد لتنفيذ حملات الإزالة

وأشار المحافظ إلى تكليفاته للتنفيذيين بالاستعداد الجيد لتنفيذ حملات الإزالة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، حيث تم إعداد حصر لحالات التعدي، بحسب كل جهة ولاية، ووضع جدول وبرنامج زمنى يغطى كافة مراكز المحافظة، مع توثيق أعمال الإزالة قبل وأثناء وبعد، وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المزالة من حيث الموقع والمساحة والحدود وتبعيتها للجهات.