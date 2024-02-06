اليوم العالمي للإنترنت الآمن.. التصرف السليم عند تعرض طفلك لمحتوى غير لائق

يصادف اليوم العالمي للإنترنت الآمن العديد من التشعبات، ومن أهمها أن يكون التصفح واستعمال الإنترنت آمن على الأطفال، ومن المواقف التي يتعرض لها أحيانا الأباء هي أن يظهر لأطفالهم محتوى غير لائق من خلال التصفح عبر الإنترنت.

التحكم في رد الفعل

ونشر المجلس القومي للطفولة والأمومة، منشورا عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» توضح من خلاله الطريقة السليمة للتعامل في هذه المواقف، ومن أهمها الهدوء التام والانصات إلى الطفل من أجل التعرف على موقفه دون أي تعليق على ما يقوله أو مقاطعته.

كما نصح القومي للطفولة والأمومة الأباء بالتحكم في ردود فعلهم وتعبيرات الوجه، ومعرفة كيف وصل إلى هذا المحتوى، ولابد من التأكيد على أنه لن يتلقى عقاب لكونه شارك والديه ما جرى، والعمل على مدح شجاعته في الاعتراف وصدقه في الكلام.

التعرف على مشاعر الطفل

وفي منشور المجلس عن الإنترنت الآمن للأطفال في اليوم العالمي للانترنت الآمن، لفتت إلى أهمية مساعدته في وصف إذا كان شعر بخوف أو توتر أو غيره من المشاعر نتيجة مشاهدة هذا المحتوى، ومساعدته في التعبير عن ذاته وعن هذه التجربة كاملة، والإجابة عن الأسئلة التي يقدمها بوضوح وبشكل ملائم وعلمي، بهدف حمايته من سلبيات هذا الموقف.