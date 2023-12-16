«الطفولة والأمومة»: يجب تعليم الأطفال كيفية التعامل مع العالم الرقمي

قالت سوزان غالب، مسؤول برنامج الطفل والعالم الرقمي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الورشة التي عقدها المجلس تحت شعار «طفل آمن في عالم رقمي» للحفاظ على سلامة الأطفال وآمنهم في عالم الإنترنت، كانت أنشطة تفاعلية للأطفال مختصة بالمرحلة العمرية من 10 –13، ومن 14 لـ18عامًا، مشيرة إلى أنه شارك فيها أطفال من القاهرة والجيزة وأسيوط وسوهاج وشمال سيناء والإسكندرية.

هدف الفعالية كان التمكين

وتابعت مسؤول برنامج الطفل والعالم الرقمي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن هدف الفعالية كان التمكين وليست المنع لأن الطفل لابد وأن يتجول عبر الإنترنت للتعامل مع العالم الرقمي.

تعليم الطفل النصائح والأضرار

وأوضحت أن الفعالية عملت على تعليم الطفل النصائح والأضرار من الدخول على أي شيء عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن «كل طفل دخل على الإنترنت تعرض لحاجة هو لم يكن يتوقعها».