عنف وضرب النساء في فنادق إجلاء المستوطنين بدولة الاحتلال الإسرائيلي

فضيحة جديدة تضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي وتكشف الخلل الذي يضرب مجتمعه حيث كشفت لجنة في الكنيست عن الوضع المزري في الفنادق التي يقيم فيها عشرات الآلاف من الأشخاص تم إجلاؤهم من الشمال ومناطق مستعمرات غلاف غزة منذ 4 أشهر.

شكاوى وضرب ومشاجرات أسرية

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» عن لجنة الكنيست أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرت بتحويل بعض الحالات إلى اتحاد مراكز المساعدة منها شكاوى ضرب ومشاجرات أسرية في فنادق إجلاء المستوطنين.

وأوضحت الصحيفة أن عشرات الآلاف من الأشخاص تم إجلاؤهم من الشمال والمناطق المحيطة بها في الفنادق منذ أربعة أشهر.

الوضع في الفنادق يشبه طنجرة الضغط

وشبه أحد مسئولي دولة الاحتلال الإسرائيلي الوضع في الفنادق بـ«طنجرة الضغط» لافتًا أن هناك 56 ألف شخص تم إجلاؤهم حاليا في الفنادق.

وتظهر بيانات شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنه تم حتى الآن فتح 40 قضية عنف منزلي في الفنادق بالإضافة لشكاوى من نساء تعرضن للضرب وعنف الأطفال.