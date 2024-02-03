مفاجأة.. ماذا وجد الاحتلال الإسرائيلي بـ«خزن حديدية» المدفونة في أنفاق غزة؟

كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، عما وجدته قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل أنفاق الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة، خاصة الخزن الحديدية التي اكتشفوها أثناء اقتحام أحد الانفاق.

داهموا مجمعا آمنا تحت الأرض تابعا للفصائل الفلسطينية

ونقلت الصحيفة عن جنود الاحتلال أنهم داهموا مجمعا آمنا تحت الأرض تابعا للفصائل الفلسطينية حيث عثروا على 100 ألف شيكل، ما يعادل 27 ألف دولار ووثائق تحويل الأموال، بالإضافة لثلاث خِزن تحت الأرض.

وكشفت الصحيفة عما وجده جنود الاحتلال في هذه الخِزن، حيث وجدوا أموالاً وشيكات والعديد من الوثائق التي توضح طريقة تداول الأموال وتحويلها بين الفصائل الفلسطينية، بالاضافة لسندات بملايين الدولارات.. على حد قول الصحيفة.

119 يوما من العدوان والقتل

وتشن قوات الاحتلال عدوانًا وحرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة لليوم الـ119، حيث بدأ العدوان في 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال 24 ساعة، 13 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 112 شهيدًا و148 مصابا، ليرتفع بذلك عدد الشهداء والمصابين الفلسطنيين لـ 27131 شهيدا و66287 مصابا بخلاف المفقودين في حصيلة غير نهائية.