خبير سياسي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال يراهن على تدمير غزة للتأثير على الفصائل

قال الدكتور عصام البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يراهن على أن تدمير البنية التحتية لقطاع غزة يؤثر على الفصائل الفلسطينية ويضعفها، ويضعف موقفها في التفاوض حول صفقة الأسرى أو قد يدفع المقاومة إلى الاستسلام.

وأضاف «البشتاوي»، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الحكومة تؤمن تماما بتصفية الشعب الفلسطيني وتهجيره، وتجد أن هذه فرصة مناسبة للتعبير عن أيدولوجياتها المتطرفة، وهذا تبين قبل 7 أكتوبر في الضفة الغربية، التي أطلقت يد المستوطنين للقتل والعبث في كل مكونات الضفة.

أفعال الاحتلال ليست منطقية

وأشار إلى أن الفرصة أتت مناسبة لكي تستغل الحكومة الإسرائيلية التعاطف الذي بدأ في 7 أكتوبر لتقوم مما تقوم به، ولا يوجد أي مبرر عسكري أو استراتيجي لذلك، ولا يوجد منطق لكي لا يتم إيقاف إطلاق النار، وكل ذلك يعد حقدا يمينيا مستغلة الظرف العالمي المتعاطف معها في البداية لكي تقوم بما تقوم به حاليا.

إسرائيل لا تتعلم من الدرس

وأوضح أن إسرائيل لا تتعلم من الدرس ولا تتعلم بأنه لا علاقة لما تقوم به من تدمير البنية التحتية بإضعاف المقاومة، فالمقاومة ما زالت صامدة، وبالتالي على إسرائيل أن تتفهم ذلك، وتجنب الشعب الفلسطيني هذه الويلات والكوارث.