اتحاد طلاب القاهرة يودع معرض الكتاب: ينشر الثقافة والوعي

ضمن مظاهر الحياة النابضة في اليوم الأخير من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 ، جاءت زيارة اتحاد طلاب مدارس القاهرة من خلال رحلات نظمتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للمعرض.

مشاركة الطلاب في معرض القاهرة للكتاب

وعن مشاركة الطلاب في هذه النسخة من المعرض قال زياد مصطفى، أمين اتحاد طلاب مدارس القاهرة عضو مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تحرص على تنظيم زيارات سنوية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بهدف تثقيف الطلاب، وتشجيعهم علي القراءة منذ الصغر: «إحنا طلاب من فئات مختلفة، والزيارة تتضمن جولة داخل المعرض، للتعرف علي دور النشر والكتب المتنوعة به».

دخول الطلاب يتم بتنظيم دقيق يقوم به الطلاب أنفسهم من خلال تقسيم المشاركين إلي عدة مجموعات كل مجموعة بها عدد قليل من الطلاب لتسهيل عملية التحرك داخل قاعات المعرض ولعدم التسبب في ازدحام بالمعرض خاصة وأن عدد الطلاب يزيد عن 150 طالب.

يقول «زياد» إن هناك اهتماما كبيرا بالتنظيم هذا العام، وعلى الرغم من زيادة الأعداد بشكل كبير عن كل عام، إلا أن هناك نجاحا باهرا في تنسيق الدخول و الخروج ومنع تكدس الزوار علي بوابات الدخول: «السنة دي في رأيي هي أكثر السنين حضورا، لأني لاحظت وجود عدد هائل من كل دول العالم».

آخر أيام المعرض

وعن سبب انتظارهم لآخر أيام المعرض من أجل الحضور، أكد أن مديرية التربية والتعليم هي التي تنظم زيارات الأفواج للمعرض، وتحرص على اختيار وقت لا يوجد به زحام شديد: «دي الزيارة الرابعة لي بشكل شخصي لكن الأولى مع وفد المدراس، وخلال زياراتي المتكررة لاحظت وجود خصومات ضخمة في عدد من دور العرض، بخلاف وجود جميع الكتب اللي ممكن القارئ يتخيلها».

تلتقط طرف الحديث مريم سعيد أمين اتحاد طلاب إدارة الساحل التعليمية وتقول إن هناك أمورا إيجابية كثيرة داخل المعرض هذا العام، وهو أن المتطوعين القائمين علي أمور التنظيم يعلمون جيدا كافة الأماكن والدور داخل المعرض، وهو ما يسهل مهمة الزائر الراغب في الذهاب إلي مكان معين: «الحقيقة ما مفيش سلبيات وأتوقع أن تكون الدورة القادمة أكثر نجاحا من هذه الدورة، لأن النسخة الحالية خلقت شعبية جماهيرية ضخمة للمعرض، فلو حضر في هذه النسخة 4 مليون زائر فممكن الرقم يتضاعف العام المقبل».

وأعرب عبد الحميد محمد أمين اتحاد طلاب مدرسة روض الفرج الإعدادية عن سعادته بمشاركته هذا العام في المعرض من خلال الحديث عن الروايات التي قام بشرائها، وبأنها ستوسع مداركه خاصة وأنه يعد أصغر الطلاب المشاركين في الجولة.

قالت ريتاج محمد، أمين إدارة مصر الجديدة عن المرحلة الإعدادية، إن معرض الكتاب هذا العام يشجع القراءة، وبالنسبة لغير المنجذبين للقراءة فهناك مصادر أخرى للثقافة بالمعرض مثل الندوات والمسرحيات وألعاب الأطفال، وهو ما يؤدي في النهاية لزيادة الوعي.