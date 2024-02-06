وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتشغيل قسم الأطفال الجديد بمستشفى ههيا المركزي

فاجأ الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى ههيا المركزي، بزيارة ميدانية، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير الجارية بها.

متابعة مركز الحروق والجراحات التكميلية

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وأبرزها مركز الحروق والجراحات التكميلية، والعناية المركزة للحروق، كما ناظر الملفات الطبية للمرضى، وتأكد من تدوين كل الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضى بها، واستكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تشغيل قسم الأطفال الجديد في مستشفى ههيا

كما تفقد «مسعود» قسم الأطفال الجديد، والذي جرى تطويره ورفع كفائته بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، موجهاً ببدء تشغيله ودخوله الخدمة لصالح المرضى.

وتابع وكيل الوزارة وحدة التدخلات الكلوية لتركيب قساطر الغسيل الكلوي للمرضى، والتي جرى تطويرها بتكلفة تقديرية 300 ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تابع أعمال التطوير الجارية لإنشاء عناية مركزة للأطفال، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال لتشغيل العناية لصالح المرضى والمواطنين بمركز ومدينة ههيا.