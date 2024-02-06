حسام حسن ومحمد صلاح.. المدرسة الواقعية في سفينة منتخب مصر

رحلة طويلة من البحث عن قائد لسفينة إنقاذ منتخب مصر الذي ودع كأس أمم إفريقيا 2023 من الأدوار الأولى، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، ليتسلم حسام حسن الراية لخلافته، الأمر الذي جعل الجميع يطرح تساؤلات حول خطط العميد مع المنتخب واختياراته المتوقعة، وهل يسير عن نهج من سبقوه أم سيتبع خططا جديدة بقرارات أخرى وأخيرًا ما مصير محمد صلاح قائد الفراعنة في المعسكرات المقبلة؟

منذ إعلان تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا لفيتوريا، تتواصل التساؤلات حول مصير محمد صلاح في المعسكرات المقبلة مع الفراعنة، خاصة أن بعض الشائعات أشارت إلى أن العلاقة قد تكون متوترة بين الثنائي، رغم أن المدرب الجديد للمنتخب أكد في أكثر من مناسبة على حبه وتقديره الشديد لمحمد صلاح وما يقدمه في أوروبا مع ليفربول والتزم الواقعية الشديدة في تقويم وعلاج الأمور داخل الصفوف.

ماذا قال حسام حسن بعد إصابة محمد صلاح؟

البداية من وجهة نظر حسام حسن في مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر، بعد إصابته أمام غانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، إذ أكد على أهمية وجود لاعب بحجم الفرعون المصري وقيمته في المعسكر من أجل مساندة زملائه، وذلك بعدما حالت الإصابة دون استمراره مع الفراعنة.

حسام حسن يكيل المديح لمحمد صلاح

«محمد صلاح حقق أشياء استثنائية بالخارج».. هكذا قال حسام حسن خلال تصريحات تليفزيونية، أكد خلالها على أهمية وقيمة ما حققه محمد صلاح في الخارج بين صفوف ليفربول والأندية التي احترف بها، بالتأكيد على أن ما يصنعه استثنائي ويصعب تكراره في السنوات المقبلة.

حسام حسن يحرص دائمًا على توجيه النصح لمحمد صلاح، باعتباره يعد سفيرًا لمصر في الخارج، وهو ما فعله بعدما خرج الفرعون المصري بتصريحات قبل مباراة كوت ديفوار، في النسخة المنقضية من كأس أمم إفريقيا، التي طالب خلالها الجماهير المصرية بمساندة المنتخب بشكل عام، دون تقسيمه على أهلي وزمالك، حينها كان رأي حسام حسن أن الفرعون المصري كان لزامًا عليه الابتعاد عن الحديث وتجنب المناقشات قبل المباريات المصيرية.

من بين التصريحات التي جعلت البعض يظن وجود أزمة بين محمد صلاح وحسام حسن، حديثه الدائم عن وجهة نظره في استبدال اللاعبين خاصة النجوم، أثناء المباريات التي تشهد عدم توفيق كبير منهم، لذلك يرى أن استبداله في أي مباراة لم يؤد خلالها بشكل جيد، أمر طبيعي له ولجميع اللاعبين سواء داخل المنتخب أو خارجه.