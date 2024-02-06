برنامج تدريبي للعاملين بالمنشآت السياحية في الإسكندرية عن سلامة الغذاء

قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب، إن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الذي نظمته عن صحة وسلامة الغذاء لعدد من العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في خدمات التفتيش ومنح الشهادات.

وأضافت «بهجت»، فى بيان، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الوزارة نحو الارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته وقدراته، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة بما يضمن تحسين تجربة الزائرين بالمواقع السياحية والأثرية، تنفيذاً لأحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

مشاركة 10 فنادق ومطاعم في التدريب

وأشارت «بهجت»، إلى أن المرحلة الأولى لهذا البرنامج التدريبي شاركت فيه أكثر من 10 منشآت فندقية ومطاعم سياحية، مؤكدة أهمية هذه البرامج التدريبية وحرص الوزارة على تنفيذها باستمرار، لإكساب العاملين ولاسيما بقسم الأغذية والمشروبات كل ما هو جديد في هذا المجال والذي يعد أحد عناصر تحسين التجربة السياحية.

معايير تصنيف المنشآت الفندقية

وأوضحت مستشار وزير السياحة، أن تأهيل العاملين ومتابعة حصولهم على التدريبات اللازمة يأتي ضمن معايير تصنيف المنشآت الفندقية «HC»، والتي تأتي ضمن مهام المفتشين الإشراف والمتابعة للتدريبات المقدمة للعاملين ومدى استفادتهم منها.