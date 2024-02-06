الاحتلال الإسرائيلي يزعم: وصلنا لمقر قادة الفصائل الفلسطينية ومكتب شقيق السنوار

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وصوله لمكاتب قادة حركات الفصائل الفلسطينية بمدينة خان يونس بقطاع غزة، وذلك خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

قوات الاحتلال الإسرائيلي زعمت أنها داهمت المقر الرئيسي في خان يونس

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فان قوات الاحتلال الإسرائيلي زعمت أنها داهمت المقر الرئيسي للفصائل في خان يونس ووصلت لنماذج تدريبية تحت الأرض كانت تستخدمها الفصائل في التدريب على اقتحام الأراضي المحتلة.

ذكرت الصحيفة أن المجمع الذي وجدوه تحت الأرض كان يضم مجمع خان يونس، المعروف باسم موقع القادسية وهو موقع تدريبي يحاكي الأراضي المحتلة ويضم ساحة تدريب مع مداخل وهمية للمجتمعات وقواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومركبات عسكرية، لمحاكاة الوضع على الأرض المحتلة والاستعداد لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل لمكتب محمد السنوار

وزعمت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل لمكتب محمد السنوار، القائد العسكري الكبير في حركة حماس وشقيق زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، بالإضافة بمركز قيادة للفصائل ومكاتب تابعة لكبار قادة لواء خان يونس ومستودع صواريخ ونفق يؤدي إلى شبكة واسعة تحت الأرض، كما عثرت على موقع لتصنيع الأسلحة في مكان قريب.