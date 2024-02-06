وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتطوير الخدمات الطبية في مستشفى ديرب نجم

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بضرورة تطوير الخدمة الطبية في عدد من الأقسام، وتحسين تنظيم أداء العمل بقسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى ديرب نجم المركزي.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم

جاء ذلك خلال قيام وكيل وزارة الصحة بالمرور على مستشفى ديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، بعد المرور على مستشفى ههيا المركزي.

زيادة الإضاءة في بعض الأماكن بالمستشفى

وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين بالقسم، موجهاً بإجراء بعض التعديلات بغرفة التصنيف، لزيادة عدد الأسرة بها، كما تفقد قسم النساء والتوليد، ووجه بأهمية تطوير الخدمة به، وزيادة معدلات التردد على القسم، وزيادة الإضاءة في بعض الأماكن بالمستشفى.

كما تفقد قسم الاقتصادي والعيادات المسائية، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، متفقداً قسم الأورام السرطانية، والذي يسع لعدد 15 سريرا منها 6 أسرة عناية مركزة، هذا بجانب 6 كراسي لتلقي العلاج اليومي، موجها بتطوير الخدمة بالقسم وتفعيل جراحات الأورام المتقدمة، هذا بالإضافة إلى عمل العيادة الخارجية بصورة جيدة خلال الأسبوع، مع عمل الدعاية اللازمة لها.

وفي نهاية الزيارة ناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفى، في حضور مديرة الإدارة الصحية بديرب نجم، خطة العمل بالمستشفى، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث احتياجات المستشفى من المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.