بدء تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ غدا.. اعرف الأماكن

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن مواعيد بدء تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية، بدءاً من غد الأربعاء، ويستمر حتى 27 فبراير الجاري، عدا أيام الجمعة والسبت.

أماكن تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية

وستتلقى الإدارات التعليمية، طلبات التظلمات من الطلاب وأولياء أمورهم بالمقرات التي جرى تحديدها كالتالي:

1- إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بمدرسة الحديثة للتعليم الأساسي.

2- إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية بملحق الإدارة بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية.

3- إدارة سيدي غازي التعليمية ديوان الإدارة بقاعة الاجتماعات.

4- إدارة سيدي سالم التعليمية بديوان الإدارة بقاعة الاجتماعات.

5- إدارة الحامول التعليمية بقسم الأرشيف بديوان الإدارة الجديد.

6- إدارة الرياض التعليمية بالدور الأرضي مبنى الإدارة القديم.

7- إدارة بلطيم التعليمية بديوان الإدارة بقاعة الاجتماعات.

8- إدارة بيلا التعليمية بمدرسة الإعدادية بنات الجديدة.

9- إدارة برج البرلس التعليمية بديوان الإدارة.

10- إدارة فوه التعليمية بديوان الإدارة.

11- إدارة قلين التعليمية بنادي المُعلمين.

12- إدارة مطوبس التعليمية شئون الطلبة بالإدارة التعليمية.

وطالب المحافظ بتوضيح مراحل فحص ورقة الطالب، واطلاعه على صورتها، لافتاً أنّ رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيها فقط.

تظلمات نتائج طلاب الشهادة الإعدادية

وعقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس استعداداً لتلقي تظلمات نتائج طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023 - 2024، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومديري الإدارات التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ومشرفي القطاعات، وذلك لوضع أطر العمل في تلقي التظلمات وتحديد موعدها.

وأثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول خلال سير أعمال الامتحانات، وتلافي أي سلبيات تعوق شفافية ودقة النتائج، موضحاً أنّ الهدف الرئيسي من التظلمات، وإعطاء كل طالب حقه.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنّه بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، تم تحديد الفترة من 7 فبراير حتى 27 فبراير الجاري، ويعقب ذلك قيام التوجيه المعني بفحص أوراق التظلمات لبيان أحقية الطالب من عدمه، موجهاً بتعقيم المدارس واتباع أقصى درجات الأمن والسلامة والحرص على نظافة وجاهزية المرافق استعداداً للفصل الدراسي الثاني.