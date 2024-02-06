انعقاد لجنة اختيار رؤساء لجان امتحانات الدبلومات في كفر الشيخ

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، انعقاد لجنة اختيار المتقدمين للعمل رؤساء لجان ومراقبين أوائل في امتحانات الدبلومات الفنية، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انعقاد لجنة اختيار رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية

وجرى تشكيل لجنة اختيار المتقدمين للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية كرؤساء لجان ومراقبين أوائل من محمد السبكي مدير عام التعليم الفني «رئيساً»، وعضوية كل من أشرف حسن الديب، لجنة الإدارة المركزية، ومحمد محمود محمد السيد، لجنة الإدارة المركزية، ومحمد السيد أبو شادي، لجنة الإدارة، وإسلام محمد صبري، من الشئون القانونية بالوزارة، حيث تنعقد بقاعة الاجتماعات بمدرسة كفر الشيخ الفندقية بمدينة كفر الشيخ.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة المشاركة الإيجابية المتميزة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 - 2024، والتمثيل اامشرف لمحافظة كفر الشيخ، بلجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وتهيئة الجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، موجهاً رؤساء اللجان بضرورة اتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لامتحانات الدبلومات الفنية 2024.

استبعاد المقصرين من اللجنة

وشدّد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على ضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات التي سيتم تنظيمها بالوزارة والمديريات، في حالة حدوث ما يُعكر صفو الامتحانات، مع غلق أبواب اللجان الامتحانية وعدم دخول أي زائر إلى اللجان، مشيراً إلى ضرورة انضباط لجان سير الامتحان واستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة.

وطالب وكيل الوزارة، بالتنبيه على جميع الطلاب والملاحظين بعدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقًا وكذا أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش، بجانب ضرورة استخدام العصا الإلكترونية المُخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان عند دخول الطلاب من البوابة.