«صحة كفر الشيخ»: توقيع الكشف على 75 ألف مواطن في القوافل الطبية خلال 2023

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إنجاز النشاط السنوي لخدمات القوافل العلاجية بالمديرية لعام 2023، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم تنفيذ عدد 64 قافلة طبية مجانية بكافة مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وبلغ إجمالي المترددين على القوافل الطبية عدد 75 ألف و66 مواطناً.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين

ووفقاً لما أعلنته المديرية فإنّه بلغ تردد المواطنين على العيادات التخصصية بالقوافل العلاجية التي تم تنفيذها كالتالي:

- عيادة الباطنة: تم الكشف على عدد 17 ألف و220 مواطناً.

- عيادة الأطفال: تم الكشف على عدد 21 ألف و95 طفلاً.

- عيادة الأنف والأذن: تم الكشف على عدد 2154 مواطنا.

- عيادة النسا: تم الكشف على عدد 3706 سيدات.

- عيادة الرمد: تم الكشف على عدد 4103 مواطناً.

- عيادة الجلدية: تم الكشف على عدد 14 ألف و812 مواطناً.

- عيادة الأسنان: تم الكشف على عدد 3865 مواطناً.

- عيادة المسالك: تم الكشف على عدد 3591 مواطناً.

- عيادة العظام: تم الكشف على 9 آلاف و979 مواطناً.

- عيادة الجراحة: تم الكشف على عدد 2845 مواطناً.

- عيادة تنظيم الأسرة: تم الكشف على 2602 سيدة.

وبحسب مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، فإنّه تم إجراء الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة «الضغط والسكر» لعدد 4991 مواطناً، وفيما يخص الفحوصات الطبية فقد تم إجراء 5720 تحليل طفيليات، و4512 تحليل لأمراض الدم، و906 أشعة عادية «x-ray» لحالات العظام والأسنان، وبلغ إجمالي عدد حالات الإحالة للمستشفيات 1540 حالة لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية أو لاستخراج قرارات نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجمالي عدد 6400 استبيان لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

صرف الأدوية والعلاج بالمجان للمرضى المستحقين

وأوضحت المديرية، أنّه تم صرف الأدوية والعلاج بالمجان للمرضى المستحقين بمختلف التشخيصات المرضية التي تتبع كافة التخصصات الطبية المتوفرة خلال تلك القوافل الطبية.