مناقشات أولية حول سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان بمجال الفضاء

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان، ونائبه والوفد المرافق لهما، وذلك في زيارة رسمية لمقر الوكالة بالبلاد، تهدف هذه الزيارة إلى إجراء مناقشات أولية حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال استكشاف الفضاء وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب نظرة عامة حول برامج وأنشطة وكالة الفضاء المصرية في مجالات تكنولوجيا علوم الفضاء.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من الدكتور شريف صدقي، الذي أعرب عن سعادته بالزيارة وأشاد بالفرص المستقبلية للتعاون المشترك بين البلدين، وشرح مهام الوكالة واختصاصاتها وأهدافها ودورها محليا وإفريقيا، كما استعرض أحدث منشآتها، وكذلك الشركاء الدوليين في التعاون.

مصر واليابان تمتلكان احتياجات متشابهة في مجال تطبيقات الأقمار الصناعية

وأشار صدقي إلى أن مصر واليابان تمتلكان احتياجات متشابهة في مجال تطبيقات الأقمار الصناعية، مثل مراقبة الأرض، والاتصالات، وعلوم الفضاء، مما يمكن استفادة البلدان في تطوير تطبيقات الأقمار الصناعية الذي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين مع توفير حلول مبتكرة.

وختم الدكتور شريف صدقي حديثه بأنه من خلال التعاون بين وكالة الفضاء في مصر وقطاع الفضاء في اليابان، يمكن أن يستفيد كلا البلدين من خبراتهما وقدراتهما المشتركة في تطوير قطاع الفضاء وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

مركز تجميع وتكامل واختبارات الأقمار الصناعية

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لمعامل ومرافق وكالة الفضاء المصرية، بما في ذلك مركز تجميع وتكامل واختبارات الأقمار الصناعية وكذلك معمل الاستقبال والتحكم مصر للقمر الصناعي مصر سات 2.

وتعزز هذه الزيارة التواصل الدولي في مجال الفضاء وتعكس التزام مصر واليابان بالتعاون التكنولوجي في هذا المجال الحيوي والتي تم اختتامها بتبادل الدروع والصور التذكارية.

ومن جانبه هنأ السفير الرئيس التنفيذي لإطلاق مصر القمرين الصناعيين مصر سات 2 وكذلك نكس سات 1، وأشاد بالتطورات السريعة التي شهدتها وكالة الفضاء المصرية خلال العامين السابقين، وقدم نبذه عن وكالة الفضاء اليابانية ومهامها واهدافها وتطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال الفضاء والتدريب إلى جانب الأبحاث المتعلقة بعلوم تكنولوجيا الفضاء والتغير المناخي.