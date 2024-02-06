إزالة 11 حالة تعد على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية إزالة 11 حالة تعد على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات.

إزالة 310 حالات تعد في الدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان، إلى تنظيم حملات منذ بداية الموجة الـ22، حيث تمكنت منذ 27 يناير الماضي حتى اليوم 310 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

مراحل الموجة الـ22 في الدقهلية

وأضافت المحافظة، أن الحملات تُنفذ على 3 مراحل، حيث تبدأ الأولى من 27 يناير الماضي، وتنتهي في 16 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير حتى 15 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل حتى 12 أبريل.

وأضافت محافظة الدقهلية، تنفيذ 11 قرار بإزالة تعديات، منها 8 قرارات لإزالة تعديات بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 98 مترا مربعا، و3 قرارات تعد على الأرضي الزراعية الخاصة بمساحة 500 متر مربع في مراكز ميت سلسيل وأجا.