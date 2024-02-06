إزالة 3 محال مخالفة في التبين بالقاهرة ضمن الموجة الـ22 (صور)

أجرى حي التبين، جنوب محافظة القاهرة، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات والمخالفات.

مواجهة التعديات في التبين

وأكد أحمد القزاز رئيس حي التبين، أن الحملة جاءت في ضوء حرص الدولة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أملاك الدولة، وإعلاء كلمة القانون ضد المخالفين، وتنفيذ تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومتابعة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في هذا الشأن.

حملة لإزالة التعديات

وأكد رئيس الحي، أن الحملة تضمنت إزالة 3 محال مخالفة على مساحة 50 مترا تقريبا بشارع وسط المساكن، في تقاطع شارع أبي بكر الصديق، حيث أجريت الإزالة حتى سطح الأرض، وذلك بمعاونه فريق المتابعة الميدانية، ومدير الأملاك، والأجهزة المعنية، وبمشاركة قسم شرطة التبين، وشرطة المرافق في ضوء متابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على أملاك الدولة، وحُرر محضر إداري بقسم شرطة التبين رقم 200 لسنة 2024.