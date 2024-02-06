إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية

نجح مركز ومدينة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء في إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بنطاق قري المركز ضمن الموجة الـ 22 لحملة إزالة التعديات، والتي تستمر حتى 16 فبراير الجاري.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إنه تم إزالة 14 حالة تعد علي مساحة 11 قيراط عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

بشارة يتفقد معدات الحي

وتابع اللواء شريف بشارة اليوم الثلاثاء اصطفاف المعدات والآلات المشاركة في حملات الإزالة علي مدار الأيام المقبلة والتأكد من مدى جاهزيتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وأكد بشارة أن هناك برنامج زمني للإزالات بالتعاون مع الجهات المختلفة من وزارة الري والأوقاف ووزارة الإسكان.

ووجه المحافظ رؤساء القرى والأحياء بمنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.