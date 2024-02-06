لليوم الـ123 على التوالي.. 12 مجزرة في يوم واحد واستشهاد وإصابة العشرات بغزة

استمرت قوات الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة لليوم الـ123 على التوالي، وارتكبت قوات الاحتلال 12 مجزرة في غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، مساء اليوم الثلاثاء، في مناطق مختلفة بقطاع غزة الذي يشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا وبحرا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية استشهاد 6 فلسطنيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبتهم داخل حي خربة العدس في رفح جنوب قطاع غزة.

وكما استشهد وأصيب 20 فلسطينيًا في قصف قوات الاحتلال منزلا لعائلة الشنطي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى استشهاد 14 مواطنا وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الحناوي بحي الأمل غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.

إطلاق النيران على مدرسة تابعة للأونروا

واستشهد فلسطينيان بنيران أطلقتها قوات الاحتلال باتجاه مدرسة حياة التابعة للأونروا في خان يونس أيضا.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27585 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66978 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية حتى الآن.