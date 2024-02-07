هل يمكن استبدال السكر بالعسل صحيًا؟.. تحذير لأصحاب هذا المرض

من المعروف أن كثيرون يفضلون إضافة السكر لمشروباتهم أو الأكلات التي تحتاج لتحلية وذلك لتعديل مرارتها، ولكن استهلاك كميات كبيرة من السكر، يتسبب في أضرار صحية كبيرة، ولذلك يتجه البعض لاستبداله بالعسل اعتقادًا منهم بأنه مُحلي طبيعي، ولا يوجد له أي أضرار على الصحة، ونستعرض خلال التقرير التالي هل يعد العسل بديل صحي عن السكر؟.

هل العسل بديل صحي عن السكر؟

يعد العسل سكر خالص بدون أي دهون، ويحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن مفيدة للجسم، ويحتوى كذلك على مضادات أكسدة تحمي الجسم من التفاعلات الأكسدية التفاعلية التي تتطور داخل الخلايا والتي تساهم في الشيخوخة المبكرة وأمراض القلب، ويمكن استبدال السكر الأبيض بكميات مناسبة من العسل، نظرًا لأضرار السكر المعروفة والكبيرة، حسب الدكتور أحمد طه استشاري الأوعية الدموية.

تحذير للمصابين بمرض السكري

وبالرغم من ذلك، لكن العسل لا يعتبر بديل صحي آمن لما يعانون من مرض السكري، فالإفراط في تناوله أو حتى الزيادة عن الحد المسموح به، يؤثر على مستوى السكر بالدم، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

وفي بعض الأحيان يزيد العسل من مستوى الأديبونكتين، الهرمون الذي يقلل الالتهابات ويساعد على تنظيم نسبة السكر بالدم لدى بعض المصابين بالسكري وغير المصابين، والأشخاص الذين يعانون من مقدمات مرض السكر، ويجب على المرضى عدم استهلاكه إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.