«يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» آيات الله التي خص بها النحل، وما يخرج منها من عسل فيه شفاء للكثير من الأمراض، بل والوقاية من غيرها، فعسل النحل واحد من أهم الأكلات التي تدخل في الكثير من الأطباق، بينما يُعد تناوله بدون إضافات واحدا من العناصر التي تقي من الأمراض وتحافظ على الصحة بوجه عام.

بالماء والنار.. طريقة لمعرفة العسل الأصلي من المغشوش

وعلى الرغم من معرفة الكثير لمذاق وقوام العسل الأبيض، يقع العديد من الناس في أزمة شراء العسل الأبيض المغشوش، ذو القوام الخفيف، والمذاق غير الأصلي، وبالطبع يفقد فائدته العالية، لذا عليكِ المعرفة جيدًا بين العسل الأصلي، والمغشوش.

بالماء والنار.. طريقة لمعرفة العسل الأصلي من المغشوش

ورصد موقه «webmd» طريقة لمعرفة التفرقة بين العسل الأصلي من المغشوش، فالعسل الأصلي له العديد من السمات، حول المذاق، والكثافة، وقابلية الاشتعال، لذا يمكن البناء على هذا الأمر على النحو الآتي:

اختبار الماء

يمكنك إجراء اختبار الماء لمعرفة العسل الأصلي من المغشوش عن طريق الآتي.

املأ كوبا من الماء.

أضف ملعقة كبيرة من العسل إلى الكوب.

لاحظ إن العسل المغشوش قابل للذوبان في الماء، بينما لا يذوب الأصلي مُطلقًا ويستقر في قاع الكوب.

اختبار إشعال النار

بما إن العسل الأصلي قابل للاشتعال، فهذه الطريقة للتفرقة، فقط قم بالآتي:

خذ عود ثقاب جاف، ثم اغمر طرف عود الثقاب بالعسل.

حاول احتكاك العود المغمور طرفه بالعسل بعلبة الثقاب، كأنك تشعله بشكل طبيعي، ولاحظ الآتي:

العسل المغشوش لن يشتعل عود الثقاب أبدًا، لأن العسل المغشوش به رطوبة ناتجة من المواد المضافة إليه، بينما العسل الأصلي يضيء عود الثقاب بسهولة.

ويمكن إجراء خاصية الاشتعال من خلال استخدام الشمعة، فقط قم بغمر فتيل الشمعة بالعسل وأشعل النار فيها، ولاحظ الآتي:

إذا اشتعلت الشمعة جيد فإن هذا يدل على أن العسل أصلي، والعكس صحيح.