جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد وارتفاع قتلاه إلى 563

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإن الرائد ديفيد شاكوري البالغ من العمر 30 عاما، والذي يشغل منصب نائب قائد الكتيبة 601 التابعة لفيلق الهندسة القتالية، والذي قتل في العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال على الفلسطينيين شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في الهجوم البري على قطاع غزة إلى 226 قتيلا.

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ حرب الإبادة الجماعية التي بدأوها في 7 أكتوبر الماضي إلى 563 قتيلا بينما تجاوزت أعداد المصابين 2828 مصابا منهم 429 حالتهم صعبة، منهم 1304 مصابين من جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي منهم 264 حالتهم صعبة.

وتشهد دولة الاحتلال خلافات حادة بين أفراد الحكومة، حيث هاجم الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون أن يذكره، ودعا إلى الترويج لخطة مختلفة للمساعدات الإنسانية وتقليل الكميات الحالية التي تدخل غزة.