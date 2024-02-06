«الغرف السياحية»: نسعى لزيادة أعداد السياح بنحو 3 ملايين عن عام 2023

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن معدلات إنشاء الغرف الفندقية الجديدة يسير بمعدل جيد، لافتا إلى أن القطاع السياحي يستهدف وصول أعداد الغرف الفندقية إلى نحو 500 ألف غرفة بحلول عام 2028، موضحا أنه وفقا للإنشاءات الفندقية الجديدة والغرف الفندقية المغلقة التي تعود للخدمة من جديد فإنه يمكن الوصول لتلك الأعداد خلال 5 سنوات.

18 مليون سائح بنهاية 2024

وأضاف لـ«الوطن» أن القطاع السياحي الحكومي والخاص يستهدف وصول عدد السياح الوافدين لمصر هذا العام إلى نحو 18 مليون سائح بزيادة نحو 3 ملايين سائح عن الأعداد التي زارت مصر خلال عام 2023، لافتا إلى أن نهاية الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط بشكل سريع ستجعل تحقيق هذا العدد قدرا يسيرا.

إشغالات فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن نسب الحجوزات الفندقية خلال شهر يناير الماضي بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء كانت فوق المتوسط، موضحا أن أعداد السياح الوافدين لمصر ستسجل ارتفاعا ملحوظا بداية من شهر مارس المقبل.