«الدفاع الروسية» تعلن تكبيد أوكرانيا خسائر فادحة.. «مقتل وإصابة 885 عسكريا»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة، حيث قتل وأصيب 885 عسكريا، بالإضافة إلى إسقاط 30 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث قتل 95 جنديا على محور زابوروجيا، ودمرت مدافع غربية، وأسقطت الدفاعات الروسية صاروخي HIMARS أمريكيين و30 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وخاركوف، حسبما نقلت «روسيا اليوم» عن وزارة الدفاع الروسية.

الجيش الروسي يحقق انتصارات كبيرة ويستولي على خطوط تكتيكية

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها حققت انتصارات كبيرة واستولت على خطوط ومواقع أكثر فائدة تكتيكية خاصة في اتجاهي دونيتسك وجنوب دونيتسك.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها نشرته «سبوتنيك» أن وحدات من مجموعة القوات الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة في اتجاه دونيتسك، وصدت أيضًا سبع هجمات لجيش أوكرانيا وهزمت القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا ونوفغورودسكوي وغورغيفكا وكاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال هذه العملية بلغت خسائر أوكرانيا 195 عسكريا ودبابة ومركبتين ومدفعين.