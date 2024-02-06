وكيل «تعليم كفر الشيخ» يفتتح معرض الأنشطة بمدرسة قلين المتميزة للغات

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، معرض الأنشطة بمدرسة قلين المتميزة الرسمية للغات التابعة لإدارة قلين التعليمية، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال، وافتتح معرض الوسائل التعليمية الخاص برياض الأطفال.

تصميم وتنفيذ الوسائل في تواجد الأطفال

وأكد وكيل الوزارة أهمية تصميم وتنفيذ الوسائل في تواجد الأطفال، مع شرح الأحداث ليستفيد بها الطفل، وتثبت المعلومة المقدمة للتلاميذ وتوضيحها بأسلوب أفضل.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حجرة التربية الفنية، مشيداً باللوحات الفنية المتضمنة لمخرجات التربية الفنية، والاستخدام الأمثل لخامات البيئة، وتفقد أيضاً حجرة الموهوبين، مشيداً بورشة العمل المقامة بالمعرض للطلاب، وحجرة التربية الزراعية والصوبة، وأعجب بالنباتات المزروعة.

المشروع الوطني للقراءة

وتفقد وكيل الوزارة مكتبة المدرسة، مشدداً على الاستفادة القصوى من الكتب الموجودة، ومتابعة تسجيل الطلاب على المشروع الوطني للقراءة، وتفقد معمل العلوم وتابع مشروعات الطلاب العلمية، وتفقد معرض الصحافة والإعلام وأعمال الطلاب واللوحات، وشاهد عروض الطلاب لكاتا الكاراتيه.

جاء ذلك بحضور هالة النواصرة، مدير إدارة قلين التعليمية، وفتحي عواد، وكيل الإدارة، والدكتور محمد الزغبي، مدير إدارة مدارس اللغات الرسمية والمتميزة، واسماح أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال، وخليل النحراوي، رئيس مجلس أمناء الإدارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، والدكتورة هانم بسيوني، مدير المدرسة، وموجهي الإدارة.