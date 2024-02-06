رئيس «كفر الشيخ الأزهرية» يبحث استعدادات استقبال الترم الثاني

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بموجهي عموم ومديري المراحل التعليمية، لبحث آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، والعمل على توفير مقومات العملية التعليمية، بمقر إحدى قاعات الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة.

سد العجز وترحيل الزيادات في تخصصات المُعلمين

وتناول الاجتماع مناقشة أمور سد العجز وترحيل الزيادات في تخصصات المُعلمين وذلك ببحث عدد من الملفات بالمعاهد التي ظهر بها عجز مؤخراً في بعض التخصصات، من خلال التنسيق مع موجه عام المادة ومسئولي إدارات التنسيق، والخطة والمنهج، والتوجيه الفني.

تكثيف المتابعات الميدانية للمعاهد خلال فترة الدراسة

وشدّد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بتكثيف المتابعات الميدانية للمعاهد خلال فترة الدراسة، ومتابعة أول يوم دراسي من أرض طابور الصباح، كما حرص على فتح باب الحوار للحضور حول مناقشة كافة المعوقات التي قد تواجه سير العملية التعليمية بالمعاهد لبحثها وطرح الحلول الاستباقية والمقترحات المناسبة لها.