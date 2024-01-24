نائب وزير السياحة: نعمل على زيادة أعداد السياح الخليجيين في مصر

قالت وزارة السياحة والآثار في بيان، إن غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، شاركت اليوم، في افتتاح شركة Wego لمقرها الجديد في مصر، وذلك في إطار خطة الشركة لتنمية حجم أعمالهم في مصر، إذ تعد أحد أكبر محركات البحث والرحلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا والهند.

أشارت غادة شلبي، خلال كلمتها، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لتحقيق مستهدفات الدولة من صناعة السياحة وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لاسيما في ظل ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع في مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية، لافتة إلى أن السياسة والخطة الترويجية للوزارة والتي تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتي تعتمد على تنويع أساليب الترويج والتي من بينها استخدام الوسائل الترويجية الحديثة وخاصة في ظل زيادة عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم والتي يأتي على رأسها التسويق الإلكتروني لما له من أهمية إذ يمكن من خلاله الوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين وجذبهم لزيارة المقصد السياحي المصري.

وأضافت أنه في ظل ما يتمتع به المقصد السياحي المصرى من تنوع فإنه من الأهمية أن يقوم السائح الذي يرغب في زيارته بالتأكد من إعداد برنامج جيد من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم له منتجاً سياحياً يلبي طلباته ورغباته وبما يضمن تلقيه أفضل مستوى للخدمات المقدمة ومعايشة تجربة سياحية مميزة من خلال الاستمتاع بكافة المقومات والأنشطة السياحية به.

أوضحت أنه تم بحث مع مسؤولي الشركة آليات التسويق والترويج للمنتج السياحي المصري ولاسيما منتج السياحة الثقافية وإبراز المتاحف والمواقع الأثرية التي يذخر بها المقصد المصري من خلال الترويج لها على منصات البحث الخاصة بالشركة، والاتفاق على تنظيم حملات ترويجية مشتركة خلال الفترة المقبلة للتسويق للمنتج المصري في السوق العربية، ولاسيما في دول الخليج.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة Wego إلى علاقات الشراكة بين الشركة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال السنوات الماضية حيث تم تنظيم عدد من الحملات الترويجية المشتركة للمقصد السياحي المصري في السوق العربية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق حملة ترويجية جديدة بين الهيئة والشركة.