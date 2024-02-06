إعلان الفائز بجائزة أفضل ناشر عربي في معرض الكتاب 2024.. وحيثيات الاختيار

ضمن فعاليات اختتام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، جرى إعلان الفائز بجائزة أفضل ناشر عربي في نسختها الثّالثة، اليوم، مناصفة بين كل من: دار الرّواق للنّشر والتّوزيع – مصر، ومنشورات المتوسّط - ميلانو-إيطاليا.

أوضح اتحاد الناشرين العرب، حيثيات الفوز في بيان: «على إثر تقييم اللجنة لأعمال مختلف الدّور المشاركة طبقًا لمعايير المسابقة، فقد قررت منح جائزة أفضل ناشر عربي لسنة 2024 مناصفة، إلى كل من: دار الرّواق للنّشر والتّوزيع – مصر، ومنشورات المتوسّط - ميلانو-إيطاليا».

وتابع: «تولّى كل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهيّ الدين العسّاسي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، تسليم جوائز المسابقة».

المشاركون في المسابقة

ترشح لجائزة أفضل ناشر عربي في هذه الدورة، 17 دار نشر عربية، منها ثمان دور نشر مصرية، وثلاث دور نشر إماراتية، ودارا نشر سوريّتان، ودار نشر واحدة من كل من فلسطين والسعودية والكويت وإيطاليا.

معايير الجائزة

وكان المعيار الرئيسي في تقييم أعمال دور النشر المترشّحة للجائزة هو جودة المحتوى والالتزام بحقوق الملكيّة الفكريّة، واعتماد تنوع الإصدارات في مجالات معرفية متعددة قادرة على مخاطبة أطياف مختلفة من الجمهور العام.

أما المعايير الفنية، فقد تمحورت حول جودة الإنتاج والطباعة، وتصميم الأغلفة ومدى ملاءمتها للعناوين، مع مراعاة مدى تعبير التصميم الخاص بالأغلفة عن روح المحتوى، إضافة إلى تنوّع أفكار التصميمات وعلاقتها بتنوّع المحتوى.

قيّمت اللجنة كذلك مدى استفادة دور النّشر المشاركة من أشكال النشر الرقمي وتوظيف البيئة الرقمية للوصول إلى الجمهور وبثّ المحتوى.